Menina de 6 anos liga para PM para denunciar agressão contra mãe

Uma menina de seis anos acionou a Polícia Militar por meio do 190 para denunciar as agressões físicas que a mãe, de 42, estava sofrendo do marido, de 46 anos. Na ligação, a filha do casal confunde o endereço em alguns momentos, mas consegue passar informações necessárias para o deslocamento dos agentes, que prenderam o agressor em flagrante.

O caso aconteceu no último sábado, 7, em Bragança Paulista, no interior do Estado de São Paulo. A menina ligou para a Polícia Militar e informou que precisava de uma viatura com urgência porque o pai dela estava agredindo a mãe desde o dia anterior.

"Está pingando sangue aqui", chegou a dizer a criança na ligação. "Eu estou muito nervoso (sic), eu sou só uma criança", lamentou a menina.