O que se sabe sobre o Roubo de carga de botox avaliada em R$ 7 mi no aeroporto de Guarulhos

Assalto no estacionamento do terminal de cargas

A carga de botox chegou ao aeroporto de Cumbica no último dia 6, vinda da Holanda, e teria como destino final uma empresa em Barueri. O assalto ocorreu no estacionamento do terminal de cargas. O motorista do caminhão aguardava liberação para sair do local rumo a Barueri quando ele e um conferente foram rendidos por criminosos. O bando transferiu a carga para outro caminhão e fugiu com esse veículo.

O caso foi registrado no sábado, 7, na 3.ª Delegacia da Deatur (Delegacia de Apoio ao Turista), que iniciou as investigações e recolheu imagens de câmeras de segurança do local do assalto.