Pesquisa Ipsos-Ipec mostra que 55% desaprovam trabalho de Lula e 39% aprovam

Já os que mais rejeitam o petista são os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (75%), os que recebem mais de cinco salários mínimos (59%), os mais instruídos (51%) e os evangélicos (50%).

O instituto Ipsos-Ipec entrevistou presencialmente dois mil eleitores em 132 municípios. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais e o índice de confiabilidade é de 95%.

58% dos brasileiros dizem não confiar em Lula, e 37% afirmam acreditar nele

A pesquisa mostra também que 58% dos brasileiros dizem não confiar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os que afirmam acreditar nele são 37%. Comparado com a pesquisa anterior divulgada pelo instituto, em março, o índice dos que dizem não confiar no petista se manteve em 58%.

Já os que declaram ter confiança no chefe do Executivo caiu três pontos porcentuais.

A confiança em Lula caiu sete pontos porcentuais, de 38% para 31%, entre os moradores das periferias brasileiras. Outros grupos onde foi registrado queda foi entre os que disseram ter votado em branco, ou nulo em 2022 (de 84% para 77%), e os que não foram votar ou não se lembram do candidato escolhido (de 62% para 55%).