Prefeitura de SP quer construir conjunto habitacional e áreas de lazer na antiga Cracolândia

A possibilidade de transferência do teatro motivou a atriz Fernanda Montenegro, primeira-dama do teatro brasileiro, a escrever uma carta, divulgada no dia 10, pedindo que o prefeito Ricardo Nunes (MDB) reveja a decisão.

"O 'Teatro de Contêiner Mungunzá', permanecendo nesse endereço na cidade de São Paulo, é um sinal de renascimento desse bairro. Um espaço de comunhão humana", diz trecho da carta.

A voz de Fernanda se soma à argumentação de representantes de 40 teatros de São Paulo, entre eles, Oficina, Bibi Ferreira, Teatro Itália, Teatro Gazeta e Teatro da Vertigem, que reivindicam a manutenção do espaço.

Na própria postagem, a atriz informa que recebeu resposta do prefeito, através do seu secretário de Governo, Edson Aparecido: "Governo do Estado e Prefeitura ofereceram locais para instalação do Teatro com doação de área definitiva. As negociações continuam."

O terreno que a Prefeitura oferece está localizado na Rua Conselheiro Furtado, a cerca de 150 metros da Praça da Sé. De acordo com o poder municipal, a área está regularizada e possui quase o dobro do tamanho do terreno atual, na região da antiga Cracolândia.

"Fica do ladinho do Tribunal de Justiça, da Praça da Sé, numa área central e, inclusive, nessa avenida passa ônibus, e as pessoas que vão até o teatro vão poder ir de ônibus. Onde eles estão hoje, o acesso é ruim", disse o prefeito Ricardo Nunes após agenda pública nesta quarta-feira, 10.