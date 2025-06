Professora da Universidade de Brasília é indiciada por injúria racial

Em nota, a UnB afirmou que "tão logo tomou conhecimento do caso, adotou ações imediatas para acolhimento do estudante e encaminhamento da situação. A sindicância no âmbito do HUB foi concluída, e a UnB instaurará o processo administrativo disciplinar para encaminhamento do caso".

A nota destaca ainda que a UnB "repudia qualquer forma de racismo e reitera seu compromisso com a promoção da igualdade, dos direitos humanos e de um ambiente universitário respeitoso, seguro e inclusivo para todas as pessoas".