'Questão pequena' e 'perseguição política', diz Zema sobre Bolsonaro na mira do STF por golpe

Publicidade

No interrogatório de cerca de duas horas, Bolsonaro negou ter recebido ou alterado o documento, como alega o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que firmou delação premiada e o implicou na trama de golpe. No entanto, assumiu ter recebido sugestões para decretar estado de sítio no País.

Em outro ponto do depoimento, o ex-presidente reforçou a narrativa de fraudes nas urnas eletrônicas. Ao ser questionado sobre os constantes e continuados ataques ao sistema eletrônico eleitoral, Bolsonaro afirmou que "se não houvesse essa dúvida, com certeza não estaríamos aqui hoje".

Ao ser questionado por Moraes sobre a reunião com os então comandantes da Marinha, Almir Garnier, da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, e do Exército, em dezembro de 2022, na qual, segundo a delação de Cid, Bolsonaro teria apresentado uma proposta de ruptura institucional, o ex-chefe do Executivo afirmou que jogou "dentro das quatro linhas o tempo todo".