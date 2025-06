STF tem maioria para ampliar responsabilização de big techs sobre conteúdos

'Incompatível'

O ministro Cristiano Zanin também considerou que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, no estágio atual, é "deficiente" para proteger os usuários. "O artigo 19 é incompatível com a atual realidade do modelo de negócio de muitos provedores, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário, com todo o custo e desgaste que isso requer", argumentou.

Zanin votou para diferenciar "conteúdos evidentemente criminosos ou ilícitos" de publicações em que houver "dúvida razoável sobre a ilicitude do conteúdo". No primeiro caso, segundo a posição do ministro, as plataformas podem ser punidas se deixarem de remover postagens após notificação dos usuários. No segundo caso, os provedores podem aguardar uma ordem judicial.

O ministro diferenciou provedores "neutros", descritos por ele como "meros repositórios" que operam sem impulsionamento, daqueles que usam "curadoria algorítmica", que na visão dele têm uma responsabilidade maior pelos conteúdos que permitem circular.

Decano

Com o voto de Gilmar Mendes, decano do STF, o tribunal chegou à maioria pela ampliação da responsabilização das plataformas por publicações de usuários. O ministro afirmou que falta transparência nos algoritmos das redes sociais e que essas plataformas "já funcionam como verdadeiros curadores do discurso público". "As plataformas digitais já exercem cotidianamente e de forma extensiva um papel de mediação de controle sobre a liberdade de expressão dos usuários", disse.