Wi-fi gratuito, novos elevadores e mais: os planos do Metrô para o Terminal Barra Funda

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) lançou nesta quarta-feira, 11, o edital de licitação para a concessão do Terminal Rodoviário Barra Funda, localizado na zona oeste de São Paulo.

A proposta pretende atrair empresas do setor privado para administrar o terminal e promover uma modernização do espaço. O prazo da concessão será de 15 anos e as propostas das empresas interessadas devem ser apresentadas em pregão eletrônico marcado para o dia 12 de agosto.

Entre as melhorias apontadas pelo Metrô estão: