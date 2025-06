Após prazo prorrogado, inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira

A aplicação das provas será nos dias 9 e 16 de novembro, em dois domingos consecutivos, na maior parte do país. A exceção é nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, que devido à realização da COP30, a conferência do clima da ONU, realizarão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de setembro.

O exame serve para tentar uma vaga em universidades públicas do País via aplicação no Sisu, garantia de bolsas em instituições de ensino particular pelo Prouni, financiamento via Fies ou até para conseguir o atestado de conclusão do ensino médio podem.

Pela primeira vez, estudantes do 3º ano do ensino médio matriculados em escolas públicas já estão pré-inscritos automaticamente no Enem 2025. Entretanto, eles precisam confirmar seus dados pessoais e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês ou espanhol.