Até quando vai o frio no Centro-Sul do Brasil?

Para Vitória, a empresa de meteorologia está prevendo 17°C de temperatura mínima nesta sexta-feira e possibilidade de recorde de frio.

Frio continua no Sul do País e no MS

De acordo com a Climatempo, a tarde dessa quinta-feira foi até agora a mais fria do ano em Curitiba. "A temperatura máxima foi de apenas 13,7°C. O recorde anterior de menor temperatura máxima era de 14,2°C, em 29 de maio", disse.

Até este fim de semana, devem ser registradas temperaturas próximas ou um pouco abaixo de 0°C no Sul do País, especialmente nas áreas serranas e em baixadas. "Mas grande parte da região amanhece os próximos dias com temperaturas entre 5°C e 10°C", projeta a Climatempo.

Ainda no Sul do Brasil, entre sábado e a próxima quinta-feira, 19, há previsão de chuva recorrente e volumosa, com chances de tempestades, com volumes acumulados que podem ultrapassar os 100 mm pontualmente, segundo informações da Tempo OK.

Em áreas do Mato Grosso do Sul (MS), as temperaturas mínimas devem ficar entre 5°C e 10°C nas próximas madrugadas.