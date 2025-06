Bolsa eleva estimativa de produção de soja da Argentina para 50,3 milhões de t

São Paulo, 13 - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires elevou sua estimativa para a safra de soja na Argentina em 2024/25, de 50 milhões para 50,3 milhões de toneladas. O ajuste foi motivado por chuvas favoráveis em algumas regiões de cultivo durante o período crítico de desenvolvimento, que possibilitaram rendimentos superiores às expectativas iniciais, disse a bolsa.A colheita de soja avançou 4,6 pontos porcentuais na última semana e alcançou 93,2% da área apta. Os trabalhos, porém, ainda estão com atraso de 2,8 pontos porcentuais em relação à safra passada. Até agora, o rendimento médio nacional está em 3.010 quilos por hectare.Quanto ao milho, a colheita na Argentina avançou 2,9 pontos porcentuais na última semana, para 46,7% da área total estimada. O rendimento médio nacional está em 7.860 quilos por hectare, e a estimativa de produção foi mantida em 49 milhões de toneladas.A bolsa disse também que o plantio de trigo da safra 2025/26 alcançou 38,5% da área total estimada, de 6,7 milhões de hectares. Na semana, o avanço foi de 14,9 pontos porcentuais. Na comparação com a temporada passada, há atraso de 7,8 pontos porcentuais. Segundo a bolsa, o excesso de umidade do solo continua limitando o progresso dos trabalhos no centro e no norte da província de Buenos Aires.