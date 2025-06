Cidade de SP deve bater novo recorde de menor temperatura do ano nesta sexta

O frio persiste na cidade de São Paulo, com registro de temperaturas em declínio. De acordo com a Climatempo, os termômetros marcaram em média 9°C, com sensação térmica abaixo do indicado pelos termômetros, na madrugada desta sexta-feira, 13, dia em que a capital deve bater novo recorde de menor temperatura do ano, de acordo com a Climatempo. O recorde atual é de 9,6°C, registrado em 30 de maio.

"Ao longo do dia o ar seco predomina, com consequente diminuição dos índices de umidade do ar, que devem ficar em torno dos 50%. O predomínio de sol entre poucas nuvens permite que as temperaturas se elevem um pouco mais, com máxima prevista de 17°C durante a tarde", Acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Ainda de acordo com a empresa brasileira de meteorologia, a tarde dessa quinta-feira, 12, também foi a mais fria do ano até agora, com a temperatura máxima de 17°C. O recorde de menor máxima foi batido pelo segundo dia consecutivo. O recorde anterior de menor temperatura máxima em 2025 era de 18°C, da última quarta-feira, 11.