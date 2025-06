Condições climáticas devem ficar neutras entre junho e agosto, diz NOAA

Nova York, 13 - O Centro de Previsão Climática da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) informou que há 82% de probabilidade de uma condição climática neutra (período chamado de ENSO-neutro) de junho a agosto deste ano. No entanto, as chances de o clima neutro se estender até o inverno (do Hemisfério Norte) são menores, com 48% de chance de condições neutras de novembro a janeiro, e 41% de chance de La Niña nesse mesmo período. Um clima neutro durante o verão pode ser favorável para o cultivo de grãos no Meio-Oeste dos EUA, com a possibilidade de maior equilíbrio entre chuva e calor. Fonte: Dow Jones Newswires.