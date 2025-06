Drone operado pelo tráfico interrompe pousos e decolagens em Cumbica

Para o especialista em aviação Maurício Pontes, CEO da C5I, empresa de consultoria e gestão de riscos, o drone representa uma ameaça à aviação quando invade o espaço aeroportuário. "Anteriormente, o problema nos aeroportos eram os pássaros, os lasers e os balões não tripulados, agora são os drones. O drone configura um risco potencial de acidentes com aviões, tanto que existe uma norma regulamentando a operação desses aparelhos e alguns vêm de fábrica com limitações que impedem que ele se aproxime da área de aeroportos. A geolocalização interfere e não permite que decole em zonas de risco", diz.

O especialista lembra que o aeroporto se divide em duas partes. Além da área de administração direta do aeroporto, há uma área de tráfego aéreo no entorno, que é prerrogativa do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ou seja, é do Estado brasileiro.

A Anac e o Decea definem há anos restrições para a operação de drones em áreas próximas de aeroportos e aeródromos, com o objetivo de garantir a segurança aérea e evitar colisões. Eles não podem levantar voo dentro de um raio de até 5,4 km de um terminal. A partir desse afastamento a até 9 km do aeroporto, drones só podem ser operados até uma altura máxima de 30 m. Se o voo acontecer a uma distância superior a 9 km, os drones ficam liberados para atingir até 120 m de altura.

Segundo Pontes, a partir de uma determinada categoria, o drone precisa ser registrado na Anac. Atualmente a exigência é para aparelho com peso superior a 250 gramas, seja para uso recreativo ou profissional. O cadastro é feito no Sistema de Aeronaves não Tripuladas (Sisant). Os drones com peso inferior, embora não precisem deste registro, também estão sujeitos às normas de segurança.

Como aumentar a segurança?

"O aeroporto entra com medidas mitigadoras para tudo aquilo que traga algum risco para a operação. No caso dos pássaros, por exemplo, existem as aves treinadas para afugentá-los e avisos sonoros, entre outras formas de mitigação e prevenção. No caso dos drones, é um equipamento controlado por alguém e o aeroporto fica muito limitado para uma ação como essa, que acaba sendo gerenciada quando ele é visto", afirma o especialista.