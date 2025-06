Ex-ministro de Bolsonaro buscou alternativas para fuga de Mauro Cid, aponta PGR

Ao pedir a prisão preventiva do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que há "forte possibilidade" de que ele tenha tentado ajudar o tenente-coronel Mauro Cid a planejar uma fuga do Brasil.

O Estadão busca contato com a defesa do ex-ministro.

No dia 12 de maio, Gilson Machado procurou o Consulado de Portugal no Recife. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o objetivo era obter um passaporte português para Mauro Cid e, com isso, "viabilizar sua saída do território nacional". O documento não foi emitido.