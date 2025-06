Ex-ministro Gilson Machado é preso em Pernambuco, diz TV

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado foi preso nesta sexta-feira, 13, em Recife (PE), segundo o blog da Andréia Sadi apurou com investigadores. A informação, divulgada pela GloboNews, diz que Machado teria articulado a emissão de um passaporte português, em maio de 2025, para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil.

Na última terça-feira, 10, a Procuradoria-Geral da República (PGR) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação para investigar o ex-ministro do Turismo, diz o Blog. No documento, a PGR também defendeu a determinação de busca e apreensão e quebra do sigilo telefônico e de mensagens de Gilson Machado.