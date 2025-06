Gilson Machado, preso pela PF, tinha show marcado no São João de Caruaru

Preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira, 13, o ex-ministro do Turismo Gilson Machado se apresentaria com sua banda no São João de Caruaru, uma das maiores festas juninas do Nordeste, no dia 24 deste mês.

O ex-ministro, de 57 anos, é sanfoneiro e já gravou com nomes como Zé Ramalho. A banda de forró em que atua, Brucelose, foi formada por ele na década de 1990. O nome do grupo é o de uma doença bacteriana que atinge animais do campo.

No ano passado, a banda tocou em diversos eventos de São João pelo Nordeste, incluindo Caruaru. "Show de número 3.203 na carreira e a 59ª vez que tocamos no período junino aqui, na Capital do Forró!", escreveu o perfil da banda nas fotos do show.