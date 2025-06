Homem é preso por furto de mercadorias no Aeroporto de Viracopos

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por furto no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, nessa quinta-feira, 12.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o indiciado não era funcionário do aeroporto. Ele trabalhava como motorista em uma empresa de remessas do local, confessou ter praticado furtos de mercadorias com o objetivo de revender os itens.

A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do Aeroporto Internacional de Viracopos, vai auxiliar as autoridades de segurança pública nas investigações.