Lula tem avaliação inferior à de Bolsonaro em segurança e inflação, diz Datafolha

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto como pior que o de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), em segurança pública e combate à inflação, mostram dados da pesquisa Datafolha divulgados nesta sexta-feira, 13. Por outro lado, a gestão do petista é percebida como melhor que a de Bolsonaro no fomento à educação e na geração de empregos.

Para 50% dos entrevistados, Lula atua pior que Bolsonaro no combate à inflação; outros 46% avaliam que o petista é pior que o antecessor na área de segurança pública. O petista é melhor avaliado que o ex-presidente quanto à geração de empregos (43%), educação (42%) e moradia e habitação (40%).

Há ainda os que avaliam que tanto o petista quanto Bolsonaro são iguais no combate à inflação (17%), segurança (22%), geração de empregos (18%), educação (18%) e moradia e habitação (22%). Os índices referem-se à soma entre os que comparam a atuação do governo Lula com o de Bolsonaro como "muito melhor", "melhor" ou "pior" ou "muito pior".