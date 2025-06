Motta acionou Itamaraty para tirar prefeitos brasileiros com segurança de Israel

"O prefeito de João Pessoa, na Paraíba, está aqui, está o prefeito de Macaé (RJ), está o prefeito de Nova Friburgo (RJ), tem representantes aqui de municípios do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Panamá", afirmou o prefeito de Belo Horizonte à Rádio Itatiaia.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), afirmou em suas redes sociais que precisou se proteger em um abrigo universitário. Lucena disse que está em contato com Hugo Motta, e que o presidente da Câmara já acionou o Itamaraty para antecipar seu retorno ao Brasil.

"O espaço aéreo está fechado e já tivemos contato com a embaixada sobre a possibilidade de antecipar o retorno, mas vamos ver como isso é possível", disse o prefeito paraibano.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), Motta informou que a Câmara dos Deputados está acompanhando o caso. O Estadão procurou o Itamaraty para saber quando está previsto o retorno dos brasileiros, mas ainda não obteve retorno.

Israel bombardeira o Irã

Israel bombardeou diversos alvos no Irã, na madrugada desta sexta-feira (horário local, noite de quinta-feira no Brasil), no que chamou de "ataques preventivos" em meio ao acirramento das tensões no Oriente Médio. O governo israelense alertou sua população para o risco iminente de uma retaliação com "mísseis e drones" vindos do território iraniano.