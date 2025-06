Papa Leão XIV vai canonizar em setembro o primeiro santo millennial

O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, expressou alegria nesta sexta-feira com a nova data para a canonização e convidou Leão a visitar o túmulo. Ele disse que a canonização de Acutis e Frassati "colocaria a santidade na vida comum no centro das atenções da igreja, especialmente para as novas gerações".

O Vaticano exige que a igreja confirme dois milagres atribuídos à intercessão do candidato para prosseguir com a canonização.

No caso de Acutis, o primeiro milagre reconhecido ocorreu em 2013 no Brasil e dizia respeito a um menino que sofria de uma grave doença pancreática e que melhorou depois de orar a Acutis.

O segundo milagre reconhecido diz respeito à cura medicamente inexplicável de uma jovem costarriquenha que sofreu um grave ferimento na cabeça ao cair de uma bicicleta em Florença em 2022. Os médicos disseram que ela estava em um coma irreversível.

De acordo com o escritório de Sorrentino, a mãe da jovem rezou no túmulo de Acutis e, logo em seguida, a condição de sua filha melhorou.