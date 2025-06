Pedidos de refúgio no Brasil crescem 16,3%; saiba quais são as principais nacionalidades

O relatório mostra um aumento expressivo no número de pedidos de refúgio por cubanos: 94,2% em comparação com 2023. Muitos desses cidadãos acessam o País por rotas ilegais de migração e acabam solicitando o refúgio.

Dados do Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, na sigla em inglês) mostram que 73% dos refugiados do mundo vivem em países de baixa e média renda.

"Estamos vendo a contribuição a esse bem comum que é a proteção internacional desses países de renda média e baixa", disse Davide Torzilli, representante do Acnur no Brasil.

As informações do OBMigra também mostram as principais nacionalidades que tiveram o direito de refúgio reconhecido no País em 2024:

- Venezuelanos representam 93,1% dos pedidos de refúgio reconhecidos.

- Afegãos representam 2,1% dos pedidos de refúgio reconhecidos.