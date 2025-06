PGR pediu prisão de Mauro Cid após os pais, mulher e filha do delator deixarem o Brasil

Procurados pelo Estadão, os advogados Cezar Bitencourt, Vania Adorno Bitencourt e Jair Alves Pereira, que representam Mauro Cid, confirmaram a viagem.

A defesa afirma que a família foi comemorar a formatura do sobrinho mais velho e a festa de aniversário de 15 anos de outra sobrinha do coronel Mauro Lourena Cid. O irmão dele mora nos Estados Unidos desde 2002. A volta está prevista par o dia 20 de junho.

"Foram com passagens de ida e volta. Eles não têm restrição para viajar. E o passaporte supostamente requerido pelo Gilson Machado teria sido o português. Uma coisa não tem nada a ver com a outra", afirma a defesa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a prisão preventiva do tenente-coronel e do ex-ministro do Turismo Gilson Machado, suspeito de tentar ajudar Mauro Cid a fugir. Apenas o ex-ministro foi preso.

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirma que Gilson Machado procurou o Consulado de Portugal no Recife, no dia 12 de maio, "com o propósito de obter a expedição de um passaporte português em favor de Mauro César Barbosa Cid, para viabilizar sua saída do território nacional". O documento não foi emitido.

Gonet considerou que há indícios dos crimes de favorecimento pessoal e obstrução de investigação envolvendo organização criminosa.