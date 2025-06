Por que Santo Antônio, o santo casamenteiro, é tão popular no Brasil?

Foram necessários 400 escudos, e o comerciante então se lembrou de uma promessa que havia feito a Santo Antônio e que não havia cumprido: dar 400 escudos de prata a um desconhecido. A jovem recebeu a quantia e, então, pôde se casar.

Antônio é um dos santos mais venerados pela Igreja Católica no Brasil. De acordo com a CNBB, o País possui 3 arquidioceses e 11 dioceses que tomam Santo Antônio por padroeiro ou titular. Também são 24 as catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro.

Diversas comunidades em todo o Brasil celebram este 13 de junho com as tradicionais trezenas de Santo Antônio e com a bênção e distribuição do pãozinho de Santo Antônio.