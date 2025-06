PSDB suspende fusão com Podemos por discordância sobre presidência da nova sigla

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse nesta sexta-feira, 13, que o PSDB desistiu de levar adiante o processo de fusão com o Podemos, cuja negociação estava na reta final após convenção tucana autorizar a junção das duas siglas na semana passada. A informação foi confirmada posteriormente pelo presidente da legenda, Marconi Perillo (PSDB). Procurado, o Podemos não se manifestou.

O motivo foi uma discordância sobre o comando do novo partido. De acordo com Aécio, a proposta do PSDB era que houvesse um rodízio na presidência, com mudanças a cada seis meses e depois a cada um ano. Esse período de transição terminaria na eleição municipal de 2028, quando seria feita uma eleição convencional para formar um diretório nacional e uma executiva com mandato de dois anos.

Segundo Aécio, o Podemos exigiu em uma reunião na quarta-feira, 11, quatro anos de presidência para a deputada federal Renata Abreu (Podemos) já a partir de agora.