Quem é Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro preso pela PF

Após o pleito, em novembro de 2022, retornou ao comando da Embratur, sendo substituído no cargo em janeiro de 2023 por Marcelo Freixo, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Campanhas de 'Pix' e candidato a prefeito de Recife

Mesmo após o fim do governo Bolsonaro, o ex-ministro permaneceu próximo ao ex-chefe do Executivo, tendo atuado em campanhas de "vaquinhas" e na divulgação de atos em apoio a Bolsonaro. Em 2023, Machado foi um dos principais articuladores da campanha de doações via Pix para o ex-presidente. A ação difundida por aliados do ex-presidente arrecadou mais de R$ 17 milhões, segundo relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

No mês passado, Machado passou a divulgar uma nova campanha de doações a Bolsonaro, alegando que o ex-presidente já gastou mais da metade do valor arrecadado há dois anos e necessitava de recursos para pagar advogados, médicos e ajudar Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado (PL-SP) que passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em 2024, Machado candidatou-se à prefeitura do Recife. Durante a campanha, em uma sabatina, o ex-ministro disse que sua proximidade com o presidente dos EUA, Donald Trump, seria proveitosa para o Recife. Segundo o ex-ministro, o republicano prometeu ajudar a capital de Pernambuco com o que pudesse. O trecho com a declaração viralizou nas redes sociais.