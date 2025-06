São Paulo vai ter mais frio no final de semana? Veja previsão

A onda de frio que atingiu o Sudeste e o Sul do Brasil nos últimos dias vai diminuir durante o fim de semana, afirmam os meteorologistas.

A partir deste sábado, 14, a temperatura terá uma elevação na região Sudeste, prevê o Climatempo. Esse aquecimento será mais notável durante a tarde. Durante o domingo,15, as temperaturas serão mais elevadas do que no sábado.

A umidade marítima que estava se infiltrando sobre o Sudeste vai diminuir e o ar ficará mais seco no fim de semana, diz o instituto de meteorologia. A previsão é de que o sol predomine em todos os Estados do Sudeste neste sábado. Há possibilidade de névoa e nevoeiro no início da manhã, especialmente em áreas de vales, serras e sobre os rios, por causa das baixas temperaturas do amanhecer.