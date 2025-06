Voo da Azul para Madri tem falha; avião dá voltas por mais de 1h e retorna a aeroporto

Um avião que decolou do aeroporto do Recife, com destino a Madri, na Espanha, na madrugada desta sexta-feira, 13, deu voltas sobre o oceano durante mais de uma hora e retornou para a capital de Pernambuco.

Os passageiros desembarcaram em segurança. Foi a segunda vez na semana que a situação ocorreu. Na terça-feira, 10, o avião também deu voltas no mar antes de retornar para o aeroporto.

A Azul diz que o retorno foi solicitado por questões técnicas e que a decisão se deu de forma preventiva, de acordo com os protocolos de segurança operacional. Os clientes foram desembarcados em segurança.