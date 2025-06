Mortes por gripe sobem 127% em São Paulo

Segundo especialistas, embora o aumento de SRAG seja esperado nesta época do ano, os números estão ultrapassando as expectativas. "Temos visto um aumento muito importante no número de casos de influenza em todo o País, e é a primeira vez (desde a pandemia) que a gente tem a influenza passando a covid-19 em número de óbitos e internações", alertou Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe pode prevenir de 60% a 70% dos casos graves e mortes causados pelo influenza. Estudos também indicam que ela contribui para reduzir o risco de enfarte, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações cardiovasculares.

Além da síndrome respiratória aguda grave por influenza, os casos de gripe em si continuam em alta em grande parte do País, segundo o boletim mais recente do Infogripe, da Fiocruz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.