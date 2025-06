Pedidos de refúgio no Brasil aumentam 16% em 1 ano; maioria é de venezuelanos

O número de pedidos de refúgio no Brasil cresceu 16,3% em um ano. Um relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mostra que, no ano passado, foram 68.159 solicitações, enquanto 58.628 requisições foram registradas ao longo de 2023.

Os venezuelanos são os principais solicitantes. Na última década, a Venezuela tem vivido uma crise política e econômica que intensificou os fluxos migratórios para outros países da América Latina.

De acordo com o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), coordenado pela pasta, no ano passado foram 27.150 pedidos de refúgio de cidadãos da Venezuela. O aumento no número de pedidos de refúgio no Brasil, de acordo com os especialistas responsáveis pelo relatório, é um reflexo da tendência de retomada dos fluxos migratórios após a pandemia de covid-19, que acabou restringindo a entrada de pessoas no País. No total, o Brasil recebeu pedidos de cidadãos de 130 países.