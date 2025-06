Boeing da Air France que fazia voo Paris-São Paulo realiza pouso de emergência

"A Air France confirma que a tripulação do voo AF460, de 16 de junho de 2025, partindo de Paris-Charles de Gaulle (CDG) com destino a São Paulo (GRU), decidiu, em aplicação do princípio da precaução, alternar para Bordeaux (BOD) devido a um odor incomum percebido na cabine. A aeronave pousou normalmente em Bordeaux às 12h24 (horário local)", informou a empresa, por meio de nota.