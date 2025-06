Braga Netto pede ao STF acareação com Mauro Cid e mais prazo para análise de provas

Preso preventivamente desde dezembro do ano passado por suspeita de obstrução de Justiça, Braga Netto também negou ter repassado qualquer quantia a Cid e reforçou que não tinha contato com empresários do agronegócio para esse tipo de finalidade. "Isso não corresponde à realidade", afirmou, por videoconferência, durante o interrogatório.

Além da acareação, a defesa pediu que o STF compartilhe oficialmente os depoimentos e demais provas que ainda serão produzidos nos processos envolvendo os outros réus da investigação. Os advogados argumentam que os fatos atribuídos a Braga Netto estão diretamente ligados aos episódios envolvendo esses acusados e que manter os casos separados por núcleos pode prejudicar o direito de defesa. Por isso, também solicitaram a suspensão do andamento da ação contra o ex-ministro até a conclusão dessa etapa nos demais processos.

A defesa pediu ainda ao menos mais 30 dias para analisar o material disponibilizado pela Polícia Federal, devido ao grande volume de dados. No final da peça, os defensores solicitaram que o prazo para apresentação de novas diligências só seja reaberto após esse período extra.

Os pedidos foram feitos no contexto da fase de diligências complementares do processo, aberta na semana passada após o encerramento da etapa de interrogatórios dos réus. As solicitações agora serão analisadas pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

Defesa de Cid pede mais prazo e acesso a documentos

Também nesta etapa, a defesa de Mauro Cid apresentou ao STF pedidos semelhantes aos de Braga Netto. Os advogados solicitaram a prorrogação do prazo para análise das provas produzidas na investigação, alegando que, até o momento, não conseguiram acessar integralmente o material disponibilizado pela Polícia Federal. Entre as dificuldades apontadas estão o grande volume de dados e limitações técnicas para processar as informações.