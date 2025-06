Defesa de Bolsonaro pede que STF anule delação de Mauro Cid em ação sobre golpe

A defesa reiterou ainda um pedido já feito anteriormente: o acesso integral às provas obtidas em quebras de sigilo telemático realizadas nas fases anteriores da investigação, incluindo dados armazenados em nuvem e comunicações digitais dos investigados.

Meta

Na sexta-feira, 13, ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 24 horas para que a empresa Meta, dona do Facebook, forneça informações sobre dois perfis sociais que teriam sido usados pelo tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A defesa de Cid diz que a informação sobre a vinculação do militar com os perfis em rede social é uma "falsidade grotesca".

Em despacho, Moraes determinou que a Meta preserve todos os arquivos digitais relacionados aos perfis "@gabrielar702" e "Gabriela R".

"Determino à empresa Meta Inc. que encaminhe à esta Suprema Corte, em relação aos referidos perfis: (a) todos os dados cadastrais, incluindo o responsável, o email e o número de telefone celular e eventuais outros dados cadastrados no respectivo login de usuário; (b) a informação se existem outros logins vinculados e se foram acessados por meio de navegadores de internet em notebooks ou computadores; (c) todas as mensagens enviadas e recebidas no período de 1º/5/2023 até 13/6/2025", escreveu o ministro em sua decisão.