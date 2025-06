Delegado, que ganha R$ 28 mil e fez ambulante perder a perna com um tiro, pede justiça gratuita

A defesa questiona o afastamento cautelar do delegado por 120 dias. A medida, na avaliação do advogado Queiroz, visa "dar uma resposta política aos moradores da Ilha, sendo, portanto, ilegítimo e desproporcional".

"É hostil e covarde afastar um delegado que tanto serviço prestou à sociedade pernambucana por questões meramente políticas, sem amparo legal", protesta a defesa.

‘Olhares efusivos’

O tiro do delegado foi registrado por câmeras de segurança. As filmagens mostram o momento em que o delegado saca uma arma para Apory, na saída do banheiro, e o empurra em direção a uma parede. Em seguida, ele dá um tapa no peito do ambulante, que revida com outro tapa e um empurrão. Neste momento, Queiroz dispara e atinge a perna do rapaz, que tenta deixar o local com dificuldade.

O delegado se afastou em uma viatura da Polícia Civil, sem prestar socorro à vítima do seu disparo.

A discussão teria sido motivada por ciúme. Em depoimento, o delegado declarou que o ambulante estava "constrangendo" sua namorada, a nutricionista Thamires Cavalcanti de Lima Silva, "com olhares efusivos, insinuantes e desrespeitosos".