Erika Hilton afirma que errou em interação com Oruam

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) se desculpou por aconselhar o rapper Oruam a iniciar uma militância política. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 15, a parlamentar afirmou que "errou no tom" ao interagir com o cantor, mas que buscou apenas "abrir um canal de diálogo" com os seguidores do rapper.

Oruam replicou o vídeo da parlamentar e afirmou que a repercussão negativa da interação foi uma tentativa de difamação. "Querem acabar com nossa imagem", disse o rapper.

Em 7 de junho, Oruam participou de um protesto em repúdio à morte do jovem Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, atingido por um tiro disparado pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante uma festa junina na comunidade Santo Amaro, localizada no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Além da morte do jovem, a ação deixou cinco feridos.