Ex-candidata em Curitiba diz que Bolsonaro e Malafaia 'monopolizam' manifestações

No ano passado, Cristina Graeml chegou ao segundo turno da eleição à prefeitura de Curitiba, terminando derrotada pelo então vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que tinha o apoio oficial do PL, com quem formou chapa. Nas redes sociais, entretanto, o ex-presidente afirmou que "torcia" por ela e pediu voto para a então candidata. Cristina deixou o PRB e se filiou ao Podemos, em fevereiro, quando foi anunciada como pré-candidata ao Senado pelo partido em 2026.

Malafaia chegou a criticar publicamente Bolsonaro por não apoiar enfaticamente candidatos com o apoio institucional do PL, citando Curitiba, e afirmou que o comportamento foi "erro estúpido". "Quem vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná foi uma vergonha", disse o pastor à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, em outubro do ano passado.