Frio intenso ou ameno? Inverno no Brasil começa na sexta, veja como deve ser a estação

Já o mês de abril foi marcado pelo estabelecimento da neutralidade no Pacífico. Conforme a empresa de meteorologia, os acumulados de chuva ficaram de abaixo a muito abaixo da média entre o Norte e o Nordeste e na maior parte da região Sul.

Entre o Centro-Oeste e o Sudeste, houve chuva com volume de acima a muito acima da média, principalmente em Mato Grosso do Sul. "Já os Estados de São Paulo, Bahia e Goiás tiveram chuvas irregulares ao longo do mês e os acumulados ficaram aproximadamente em torno da média", explicou a Tempo OK.

Enquanto isso, o mês de maio foi marcado pela manutenção da neutralidade no Pacífico. "Os acumulados de chuva ficaram entre muito abaixo da média e extremamente negativos na maior parte do Brasil. Apenas o Rio Grande do Sul e o litoral do Nordeste tiveram volumes acima do normal neste mês", destacou a Tempo OK.

No Sul, as chuvas ocorreram de forma mais concentrada em dois eventos mais intensos.

"No geral, o outono foi marcado por chuvas abaixo da média na maior parte da estação. Apenas o mês de abril teve registro de acumulados entre a média e acima da média no Sudeste e no Centro-Oeste, devido a instabilidades que conseguiram avançar ao longo do mês", disse Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK.

Com relação às temperaturas, o mês mais frio foi abril, justamente pelo excesso de nebulosidade no Centro-Sul e o mês mais quente foi maio, marcado por dias de pouca nebulosidade e umidade mais baixa.