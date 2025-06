Lula viaja para o Canadá, onde participará da reunião do G7

Esta é a nona vez que Lula é convidado a participar do evento. Além do Brasil, foram convidados líderes da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México, além de dirigentes da ONU, Banco Mundial, Comissão Europeia e Conselho da União Europeia.

De acordo com o Itamaraty, o tema principal da reunião com o presidente Lula será a segurança energética, com ênfase em tecnologia e inovação, diversificação e viabilização de cadeias produtivas de minerais críticos, infraestrutura e investimento.

Também serão debatidas a preservação de florestas e a prevenção de incêndios.

Contudo, os conflitos entre Israel e Irã, a guerra entre Rússia e Ucrânia e os ataques de Israel em Gaza também estarão em pauta.