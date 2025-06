O frio continua nessa semana? Veja como fica a previsão do tempo em São Paulo

A semana na capital paulista começa com madrugadas frias, mas o sol no decorrer do dia deve deixar as tardes com temperaturas mais agradáveis, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira, 16, a capital amanheceu com céu nublado e não há previsão de chuva.

Está mantido o estado de alerta para baixas temperaturas.