O que se sabe sobre queda de balão no interior de SP que deixou uma pessoa morta

Uma mulher que estava no balão morreu em decorrência do acidente. Ela chegou a ser socorrida e levada a um hospital em Sorocaba (SP), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a vítima poderia estar grávida e, devido a isso, a polícia solicitou exames para confirmar a gestação.

Outros passageiros receberam os primeiros socorros da Guarda Civil Municipal ainda no local do acidente.

Como está o andamento das investigações?

Todas as circunstâncias relacionadas as causas do acidente seguem em investigação pela Delegacia de Capela do Alto.

"O piloto do balão foi preso em flagrante, e os exames periciais, assim como o laudo necroscópico, estão em elaboração e serão analisados para determinar tanto as causas do acidente quanto a causa da morte da vítima", disse a SSP.