Oposição critica nota do governo Lula sobre guerra entre Israel e Irã

O senador Sérgio Moro (União-PR) também criticou a nota do Itamaraty e disse que "o Brasil está cada vez mais distante das democracias ocidentais". "Diplomacia de Lula contra Israel e a favor do Irã, sem qualquer contextualização ou ressalva", afirmou.

Neste domingo, 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) relembrou a recepção do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, a ele no aeroporto Ben Gurion em 2019. "As relações entre Brasil/Israel no governo Bolsonaro é marcada (sic) pelo simbolismo da recepção no aeroporto. Somente Trump, Obama e Narendra Modi e Bolsonaro obtiveram tal deferência", escreveu.

"Deus abençoe Israel, Deus salve o Brasil", completou. O ex-presidente também compartilhou, no sábado, 14, uma foto com Netanyahu.

A nota do Itamaraty foi a primeira reação do governo Lula a respeito do ataque israelense. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque aéreo foi uma "clara violação" à soberania iraniana e ao direito internacional.

"O governo brasileiro expressa firme condenação e acompanha com forte preocupação a ofensiva aérea israelense lançada na última madrugada contra o Irã, em clara violação à soberania desse país e ao direito internacional", disse o Itamaraty, no comunicado oficial.

"Os ataques ameaçam mergulhar toda a região em conflito de ampla dimensão, com elevado risco para a paz, a segurança e a economia mundial. O Brasil insta todas as partes envolvidas ao exercício da máxima contenção e exorta ao fim imediato das hostilidades."