Polícia de SP busca respostas em laudos para saber como empresário morreu em Interlagos

As principais questões ainda não respondidas são estas:

Quem jogou o corpo no buraco?

Passados 17 dias do desaparecimento do empresário, as circunstâncias de sua morte ainda não foram esclarecidas. A polícia tem certeza de que Adalberto não caiu sozinho no buraco. A abertura tem 45 centímetros de largura por 3 metros de profundidade e seu corpo foi encontrado em pé. Porém, ele estava sem as calças e o par de calçados que vestia quando foi visto pela última vez. Como as vestes não estavam no local, isso indicaria que ele foi parcialmente despido antes de ser jogado na vala.

Como a vítima foi parar no local?

Antes de desaparecer, o empresário tinha participado de um evento de motos no autódromo. Era uma festa com consumo de bebidas alcoólicas. Conforme os depoimentos de testemunhas, Adalberto teria se despedido de amigos e dito que iria até o estacionamento pegar seu carro. Ele teria desaparecido no trajeto, pois o carro foi encontrado no mesmo lugar.

A polícia reconstituiu aqueles que teriam sido os últimos passos do empresário e usou técnicas sofisticadas para montar o cenário do possível crime, elaborando desenhos e croquis. O objetivo é entender a dinâmica dos acontecimentos que resultaram na morte de Adalberto.