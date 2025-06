Por que reunião na Alemanha pode definir sucesso ou fracasso da COP-30 em Belém

Segundo Astrini, colunista da Rádio Eldorado, do Grupo Estado, a etapa preliminar costuma dar o tom do desenrolar da COP a cada ano. Se as discussões caminharem bem, é um indicativo de sucesso para a COP em Belém.

Se não, pode repetir a falta de acordo ocorrida na COP-29, em Baku. No ano passado, em Bonn, os países passaram dez dias sem entrar em consenso sobre o que seria discutido.

Para Astrini, as guerras em curso podem ser um complicador para que haja acordo. Outra preocupação é com o financiamento, com tantos recursos sendo direcionados para os conflitos.

Leilão de petróleo pode expor contradições do Brasil

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai oferecer a petroleiras 47 blocos de exploração de combustíveis fósseis na bacia da foz do Amazonas em um leilão realizado nesta terça-feira, 17.

Sendo o petróleo o principal responsável pelo aquecimento global e pela posição do Brasil de anfitrião da COP neste ano, o leilão deve repercutir na cobertura da semana de Bonn, segundo Astrini.