Projeto quer tornar sanduíche 'buraco quente' patrimônio cultural imaterial de SP

Um projeto de Lei do deputado estadual Paulo Correa Jr. (PSD), protocolado na semana passada, propõe tornar o sanduíche "buraco quente" patrimônio cultural imaterial do Estado de São Paulo. O lanche, feito de pão francês recheado com carne moída, é tradicional em festinhas familiares e lanchonetes paulistas.

De acordo com o relator, o "buraco quente" foi criado na cidade de Pariquera-Açu, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo, e é uma "tradicional expressão da cultura alimentar", por isso deveria se tornar patrimônio cultural imaterial.

"Reconhecer oficialmente o buraco quente como prato típico significa fortalecer a identidade cultural, incentivar o turismo gastronômico e promover a divulgação das tradições locais, contribuindo para a valorização da cultura alimentar do vale do ribeira", escreve Correa Jr no projeto de lei.