Quem é a jovem achada morta no RJ com o corpo mutilado por cães

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta e com o corpo mutilado por cães em uma casa na comunidade Beira Rio, no bairro da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro, neste sábado, 14. O suspeito, um homem de ascendência chinesa conhecido pela vítima e por moradores da região, está sendo procurado.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, as investigações apontam que Marcelle Júlia Araújo da Silva, que morava na Beira Rio, foi vítima de feminicídio. Ela estava desaparecida desde a última quinta-feira, 12.

"Testemunhas relataram que o investigado era obcecado pela vítima, mas que não era correspondido. A prisão temporária dele foi decretada pela Justiça no mesmo dia da descoberta do crime", diz a polícia.