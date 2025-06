Quem está na comitiva de prefeitos que já conseguiu deixar Israel

Além de Cícero Lucena, integram a comitiva: Cláudia da Silva Lira (Vice-prefeita de Goiânia - GO); Álvaro Damião Vieira da Paz (Prefeito de Belo Horizonte - MG); Márcio Lobato Rodrigues (Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte); Francisco Vagner Gutemberg de Araújo (Secretário de Planejamento de Natal - RN); Davi de Mattos Carreiro (Chefe executivo do CIVITAS-RJ); Flavio Guimarães Bittencourt do Valle (Vereador do Rio de Janeiro - RJ); Gilson Chagas e Silva Filho (Secretário de Segurança Pública de Niterói - RJ); Welberth Porto de Rezende (Prefeito de Macaé - RJ); Johnny Maycon (Prefeito de Nova Friburgo - RJ); Francisco Nélio Aguiar da Silva (Presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém - PA; Janete Aparecida Silva Oliveira (Vice-prefeita de Divinópolis - MG).

Todos os gestores integravam a comitiva de prefeitos brasileiros viajou a Israel no dia 8 de junho, a convite do governo local, para um evento de inovação em segurança pública e precisou se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã. A ação militar começou na noite de quinta-feira, 12 (horário do Brasil), e continuou nesta sexta-feira, 13.

Resgate dos brasileiros em Israel

A operação de deslocamento do grupo foi organizada por Lucena e seu filho. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), seis prefeitos que integravam a comitiva optaram por ficar em Israel e se juntarem a outro grupo de autoridades brasileiras que também aguarda resgate.

Segundo o senador, os seis prefeitos se juntaram ao grupo do Consórcio Brasil Central, que também está em território israelense e deve ser resgatado em breve pelas autoridades brasileiras. O grupo é formado por 22 gestores estaduais.

Ainda segundo Trad, o Itamaraty está trabalhando com autoridades israelenses para viabilizar a retirada desse grupo nos próximos dias. A comissão do Senado negocia também com a Força Aérea Brasileira (FAB) para organizar uma missão de repatriação.