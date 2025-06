Receita pega no porto de Santos 657 quilos de cocaína em carga de café para a Polônia

A Receita frustrou nesta segunda, 16, nova investida do crime organizado ao barrar o envio ao exterior de 657 quilos de cocaína em meio a uma carga de café no porto de Santos. A droga, escondida em um carregamento de 22 toneladas de café, foi interceptada durante a execução de trabalhos de rotina de vigilância e repressão aduaneiras realizados por equipes da Alfândega de Santos. Em 2025, os fiscais já pegaram 5.051 quilos de drogas no porto.

Foi a segunda grande apreensão no porto em poucos dias. A primeira, de 1,5 tonelada - avaliada em R$ 350 milhões -, ocorreu na semana passada quando os agentes barraram o embarque do super carregamento oculto em um contêiner com papel A4 que seria exportado para o Reino Unido. Em países europeus, o quilo da coca está avaliado em 40 mil euros, informam investigadores.

Nesta segunda, 16, a Receita descobriu a droga acondicionada em dois contêineres com 687 sacas de ráfia. A ‘contaminação’ da carga regular ocorreu em um dos contêineres, onde os tabletes de cocaína foram encontrados dentro de trinta sacas de café, substituindo parte da mercadoria a ser exportada para a Polônia, mas com baldeação no porto de Hamburgo, na Alemanha.