Única: Centro-Sul processa 47,84 milhões de t de cana na 2ª quinzena de maio

São Paulo, 16 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 47,84 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de maio da safra 2025/26 (abril a março), em comparação com 45,35 milhões de tonelada em igual período da temporada anterior, o que representa aumento de 5,47%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta segunda-feira, 16.Na segunda quinzena de maio, sete unidades deram início à safra 2025/26. Ao término da quinzena, estavam em operação 252 unidades produtoras na região Centro-Sul, das quais 232 unidades com processamento de cana, 10 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 10 usinas flex operando apenas com a produção de etanol de milho. No mesmo período na safra 2024/25, operavam 251 unidades produtoras, das quais 233 unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e nove usinas flex.Conforme a Unica, a produção de açúcar na segunda metade de maio totalizou 2,95 milhões de toneladas, registrando crescimento de 8,86% na comparação com o volume observado em igual período na safra 2024/2025 (2,71 milhões de toneladas). Apesar do mix mais açucareiro registrado nesta safra até o momento (49,99%, ante 47,81% na passada), a produção de açúcar continua em queda quando comparada ao ciclo anterior, como reflexo da menor moagem e da redução no ATR por tonelada de cana, explicou a Unica.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de maio atingiu apenas 124,87 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 130,15 kg por tonelada na safra 2024/2025, uma variação negativa de 4,06%.Na segunda metade de maio, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,06 bilhões de litros, dos quais 1,25 bilhão de litros de etanol hidratado (-3,21%) e 811,58 milhões de litros de etanol anidro (-2,98%). Do total de etanol obtido na segunda quinzena de maio, 18,01% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 370,39 milhões de litros neste ano, em comparação com 329,56 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2024/2025, o que corresponde a um aumento de 12,29%.