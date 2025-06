Acareações da ação penal do golpe não serão transmitidas nem acompanhadas por jornalistas

As acareações autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal do golpe de Estado não deverão ser transmitidas, como foram os interrogatórios dos réus e do delator, nem acompanhadas por jornalistas, como os depoimentos de acusação e defesa.

Os encontros em que os réus e testemunhas serão ouvidos simultaneamente, frente a frente, serão juntados posteriormente aos autos do processo.

Moraes autorizou que o delator do caso, tenente-coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil general Walter Braga Netto, sejam confrontados sobre a declaração de Cid de que recebeu dinheiro do então ministro em uma caixa de vinho.