Avaliação negativa de Lula cai para 40,4%; positiva é de 28,6% e regular, 29,6%

A desaprovação ao desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou praticamente estável entre fevereiro e junho, oscilando de 55,3% para 52,9%. A aprovação ao mandatário passou de 40,5% para 40,7%, e a proporção dos que não sabem ou não responderam, de 4,2% para 6,4%.

A pesquisa também mostra que as expectativas da população para o emprego e a renda melhoraram marginalmente entre fevereiro e junho. Em contrapartida, o levantamento identificou uma piora na área de educação, e uma percepção majoritariamente negativa na segurança.

A parcela que espera uma melhora na situação do emprego no País passou de 30% para 31% - dentro da margem de erro, de 2,2 pontos porcentuais. A razão dos que veem piora nesse setor caiu de 32% para 27%, oscilando mais do que a margem. No mesmo período, os que não projetam mudança passaram de 36% para 39%.

Apesar das oscilações, a expectativa de melhora do emprego continua no segundo menor nível do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, maior apenas do que na pesquisa de fevereiro. A expectativa de piora está no terceiro maior nível do mandato, menor do que no levantamento anterior e em maio de 2024 (28%).

43% acreditam que governo Lula está pior que governo Bolsonaro

A proporção da população que avalia o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como pior do que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro oscilou negativamente entre fevereiro e junho, de 45% para 43%. Os que consideram a administração atual melhor também caiu, de 36% para 34%. Os que avaliam ambos de forma semelhante passaram de 17% para 20%.